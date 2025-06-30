CHERI J’AI INVITE MON EX – CHERI J AI INVITE MON EX – SALLE DES CONCERTS Le Mans

CHERI J’AI INVITE MON EX – CHERI J AI INVITE MON EX Début : 2025-12-31 à 18:00. Tarif : – euros.

Amour en péril, travaux en urgences !Pour provoquer un électrochoc chez son mari Quentin, qui remet toujours à plus tard les travaux qu’elle lui demande de faire, Lisa appelle son ex pour refaire les peintures ! Mais ça ne se passe pas comme prévu…Dans un premier temps Quentin, casanier et un peu coincé dans une vie monotone, n’apprécie évidemment pas cette intrusion qui l’inquiète et perturbe son petit confort… D’autant que Victor, célibataire endurci, se vante de collectionner les conquêtes !Vanneur et bon vivant, Victor va progressivement échanger, en toute amitié avec Quentin, son point de vue et ses théories sur les femmes. Tant est si bien que malgré leurs différences, les deux hommes vont devenir complices : cela ne convient pas du tout à Lisa qui attendait autre chose de son stratagème !

SALLE DES CONCERTS 58 RUE DU PORT 72000 Le Mans 72