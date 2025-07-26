L’EVASION DU NAUTILUS – L EVASION DU NAUTILUS – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

Embarquez à bord du Nautilus pour cet Escape Game interactif dans un univers SteamPunk ! Prêt.e. s à explorer le monde à bord du célèbre sous marin ? Alors en avant toute !En tant que jeunes recrues du Capitaine Nemo, vous vous retrouvez dans la salle commune du Nautilus avec Clinton Sparkle, le machiniste.Mais : l’ennemi juré de Nemo, Peter Von Dietter, a réussi à pirater le système du Nautilus à et nous enfermer dans la salle commune ! La seule solution de sortie qui s’offre à nous : résoudre une à une les énigmes du vil Von Dietter !Les enfants prennent part à cette aventure en résolvant les énigmes avec l’aide de Clinton Sparkle. Même les adultes sont mis à contribution. Chaque recrue repartira avec son diplôme si l’évasion du Nautilus est un succès ! vous avez une heure pour vous en sortir et une multitude d’énigmes à résoudre.Le saviez vous ? Avec plus de 500 représentations dans des spectacles jeune public , découvrez L’évasion du Nautilus le 3 ème spectacle pour enfants de Thomas Deffarge.De 6 à 11 ans.

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77