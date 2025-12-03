CHERI JE T’AI TROMPE – L’ESPACE COMEDIE Lille

CHERI JE T’AI TROMPE Début : 2025-12-31 à 18:30. Tarif : – euros.

La séance initialement prévue le 09 novembre 2025 à 18h30 est annulée, remboursement des billetsUn fonctionnaire raciste va vivre le pire cauchemar de sa vie : sa conjointe le trompe avec un sans-papiers…Éric, un haut fonctionnaire raciste va vivre le pire cauchemar de sa vie lorsqu’il va découvrir que sa conjointe, Eva, le trompe avec Lahcen, un sans-papiers maghrébin embauché pour faire des travaux dans leur appartement. Résultat : une comédie déjantée, une situation hilarante, beaucoup de rire mais aussi un suspens et des rebondissements incroyables. Le saviez-vous ?Une comédie qui a déjà cumulé plus de 500 000 spectateurs. Chéri je t’ai trompé a reçu plusieurs prix, et est actuellement en tournée dans toute la France. Grand succès au Festival d’Avignon.A savoir : A l’Espace comédie vous avez aussi la possibilité de consommer des boissons et des planches apéritives pendant, avant ou après les spectacles.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ESPACE COMEDIE 136 RUE SOLFÉRINO 59000 Lille 59