CHERI JE VEUX DU LOVE JOSEPHINE B – NANTES Nantes

CHERI JE VEUX DU LOVE Début : 2026-03-21 à 21:00. Tarif : – euros.

Dans un couple, il y a toujours deux rôles bien définis :celui qui est maladroit… et celui qui fait semblant de ne pas l’être. Chez Loïc et Amélie, les petites attentions finissent en grosses bourdes, les malentendus s’empilent plus vite que le linge sale, et la routine a installé une ambiance capable de congeler la libido d’un lapin australien en plein mois d’août.Bref : ça coince. Partout. Alors comment raviver la flamme quand on a déjà du mal à allumer la lumière du salon sans se disputer ?Comment parler d’amour quand la flemme est devenue un art de vivre ? Chéri, je veux du love est une comédie (presque) romantique, férocement drôle, où la mauvaise foi se partage à parts égales… ou pas.Un duel amoureux sans arbitre, où chacun est persuadé d’avoir raison — et surtout de subir l’autre. Un spectacle à voir en couple, pour rire de ce qui pique un peu trop près de la vérité.Et à voir en célibataire, pour éviter de refaire les mêmes erreurs de casting. Parce que l’amour, c’est beau… mais ça se mérite.

JOSEPHINE B – NANTES 9 RUE DESCARTES 44000 Nantes 44