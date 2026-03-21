Chéri, je veux du love – la comédie qui dédramatise la vie à deux Joséphine B, Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-24 20:30 – 21:45

Gratuit : non Tarif unique : 20 €, frais de location inclus. Durée : 1 h 15. Réservation sur Mapado. Tarif unique : 20 €, frais de location inclus. Réservation conseillée. Billetterie en ligne sur Mapado : https://billetterie-sortiespectacle.mapado.com/event/761226-cheri-je-veux-du-love-nantes Réservation possible également sur place le jour du spectacle, dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes 30 minutes avant le début de la représentation. Tout public – durée : environ 1 h 15. Tout public

Un mot de travers, une attention qui tourne au fiasco, la routine sous la couette… Chez Loïc et Amélie, l’amour résiste, mais la mauvaise foi ne manque jamais de s’inviter. Avec Pauline Le Coq et Nilson, cette comédie (presque) romantique met la vie de couple sens dessus dessous : malentendus, petites piques et vérités qui chatouillent là où ça fait rire. À voir à deux pour dédramatiser, ou en célibataire pour rire des erreurs de casting. Réservez vos places sur Mapado : https://billetterie-sortiespectacle.mapado.com/event/761226-cheri-je-veux-du-love-nantes À propos de Thamani Spectacles À Nantes, Thamani Spectacles produit et programme à la salle Joséphine B. des spectacles d’humour, des comédies et des rendez-vous jeune public. Une programmation pensée pour partager des moments de rire, d’émotion et de découverte, en famille ou entre amis.

Joséphine B, Nantes Nantes 44000

https://billetterie-sortiespectacle.mapado.com/event/761226-cheri-je-veux-du-love-nantes



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