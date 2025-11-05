Chéri, on se dit tout ! Gare du Midi Biarritz
Chéri, on se dit tout ! Gare du Midi Biarritz samedi 17 janvier 2026.
Chéri, on se dit tout !
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Doit-on tout se dire lorsqu’on est en couple ?
Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors le temps d’un week-end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire…
Leur contrainte, ne jamais se fâcher !
La famille, les amis, le quotidien, tout y passe !
Florence et Damien arriveront-ils à relever le défi ?
Auteurs Guilhem Connac, Benoit Labannierre
Mise en scène Benoit Labannierre .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
