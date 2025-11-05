Chéri, on se dit tout ! Gare du Midi Biarritz

Chéri, on se dit tout !

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Doit-on tout se dire lorsqu’on est en couple ?

Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors le temps d’un week-end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire…

Leur contrainte, ne jamais se fâcher !

La famille, les amis, le quotidien, tout y passe !

Florence et Damien arriveront-ils à relever le défi ?

Auteurs Guilhem Connac, Benoit Labannierre

Mise en scène Benoit Labannierre .

