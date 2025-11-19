CHÉRI, ON SE DIT TOUT – COMEDIE OBERKAMPF Paris

CHÉRI, ON SE DIT TOUT Début : 2025-12-28 à 16:00. Tarif : – euros.

CHÉRI, ON SE DIT TOUT !En 2025, l’atmosphère est tendue : tu es nerveux, je suis nerveux, les gens sont nerveux. Alors parfois c’est bien d’être nerveux, certes, car ça offre un élan de courage pour ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais parfois c’est un fardeau, c’est chronique, c’est maladif et ça entraîne tout le monde dans un tourbillon de stress et de violence. Jean-Vincent, conscient de cela, s’est spécialisé dans le coaching en gestion de la nervosité et de la maîtrise de soi. Ce soir, Jean-Vincent a décidé de réunir ses patients chez lui autour d’un dîner, dans une atmosphère zen, sereine et totalement détendue.

COMEDIE OBERKAMPF 115 RUE DU CHEMIN VERT 75011 Paris 75