CHERI ON SE DIT TOUT – GARE DU MIDI Biarritz

CHERI ON SE DIT TOUT Début : 2026-01-17 à 20:30. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : CHÉRI ON SE DIT TOUT GARE DU MIDILa représentation du 9 novembre 2025 est reportée au 17 janvier 2026 à 20h30.Les billets restent valables pour la nouvelle date. Veuillez vous rapprocher de votre point de vente initial pour toute demande de remboursement?Entre hommes et femmes, une seule règle : ne pas se fâcher !Doit-on tout se dire lorsque l’on est en couple ? Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu’il est temps ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors, le temps d’un week end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire…La famille, les amis, le quotidien, tout y passe !Florence et Damien arriveront-ils à relever le défi ?Auteurs : Guilhem Connac, Benoît Labannière Artistes : Maud Persyn, Toad Gruchala

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64