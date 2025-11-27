CHERI ON SE DIT TOUT – LES TERRASSES D’ADRIEN Sannes

CHERI ON SE DIT TOUT Début : 2026-08-13 à 21:00. Tarif : – euros.

FESTIVAL « THÉÂTRE EN VIGNE »3eme Édition aux Terrasses d’AdrienEntre hommes et femmes, une seule règle : ne pas se fâcher !Doit-on tout se dire lorsque l’on est en couple ?Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans.Florence décide qu’il est temps ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors, le temps d’un week end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire…La famille, les amis, le quotidien, tout y passe !Florence et Damien arriveront-ils à relever le défi ?

LES TERRASSES D’ADRIEN 721 LIEU DIT BONVIN 84240 Sannes 84