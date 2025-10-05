CHERI ON SE DIT TOUT – ZINGA ZANGA Beziers

CHERI ON SE DIT TOUT Début : 2026-01-17 à 20:30. Tarif : – euros.

COMIC ODEON MONTPELLIER PRÉSENTE : CHERI ON SE DIT TOUTDoit-on tout se dire lorsqu’on est en couple ? Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors le temps d’un week end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire…Leur contrainte, ne jamais se fâcher !La famille, les amis, le quotidien, tout y passe !Florence et Damien arriveront-ils à relever le défi ?Le Saviez-vous ? Originaire de Montpellier, Chéri, on se dit tout ! est le nouveau succès des auteurs Guilhem Connac et Benoît Labannierre. Après Le Grand Soir et Dans la peau de ma femme, cette pièce séduit une fois de plus le public. Une pièce de Guilhem Connac et Benoit LabannierreMis en scène par Guilhem ConnacComédiens : Alexandra Mori et Mathieu Stortoz (en alternance avec Benoit Labannierre)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34