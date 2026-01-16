Chéri ! tu m’écoutes ? Le nid qui danse Baignes

Chéri ! tu m’écoutes ?

Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes Haute-Saône

Début : 2026-02-06 19:30:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

2026-02-06

Un atelier en couple, ludique et bienveillant, inspiré de la médiation, animé par Imane, médiatrice familiale.

De l’écoute, du partage, des rires.

Sur inscription .

Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 81 45 90 contact@lenidquidanse.fr

