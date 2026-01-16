Chéri ! tu m’écoutes ? Le nid qui danse Baignes
Chéri ! tu m’écoutes ? Le nid qui danse Baignes vendredi 6 février 2026.
Chéri ! tu m’écoutes ?
Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 19:30:00
fin : 2026-02-06 22:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Un atelier en couple, ludique et bienveillant, inspiré de la médiation, animé par Imane, médiatrice familiale.
De l’écoute, du partage, des rires.
Sur inscription .
Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 81 45 90 contact@lenidquidanse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chéri ! tu m’écoutes ?
L’événement Chéri ! tu m’écoutes ? Baignes a été mis à jour le 2026-01-16 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE