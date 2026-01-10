Chérie, j’ai pris le pain Le Théâtre des Arlequins Salle des Bruants Prinquiau

Chérie, j’ai pris le pain Le Théâtre des Arlequins

Salle des Bruants 23 Rue de Besné Prinquiau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07

Le Théâtre des Arlequins de Prinquiau présente Chérie, j’ai pris le pain , une comédie de Patricia Haubé mise en scène par Isabelle Oheix.

Sur réservation.

Tarif plein 6 €, tarif réduit 3€. .

Salle des Bruants 23 Rue de Besné Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 46 26 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chérie, j’ai pris le pain Le Théâtre des Arlequins Prinquiau a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon