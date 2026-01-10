Chérie, j’ai pris le pain Le Théâtre des Arlequins Salle des Bruants Prinquiau
Salle des Bruants 23 Rue de Besné Prinquiau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07
Le Théâtre des Arlequins de Prinquiau présente Chérie, j’ai pris le pain , une comédie de Patricia Haubé mise en scène par Isabelle Oheix.
Sur réservation.
Tarif plein 6 €, tarif réduit 3€. .
Salle des Bruants 23 Rue de Besné Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 46 26 67
