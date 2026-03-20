Chérie je veux du love ! Joséphine B, Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 21:00 – 22:15

Gratuit : non Réservations sur notre site Thamani.fr, ou sur place. Tarif unique : 20 €Réservation conseillée.Billetterie en ligne :https://thamani.fr/love/Réservation possible également sur place le jour du spectacle, dans la limite des places disponibles.Ouverture des portes 30 minutes avant le début de la représentation.Tout public – durée : environ 1h15. Tout public

Dans toute relation amoureuse, il y a toujours un innocent et un coupable. Sauf que chez Loïc et Amélie, les deux sont convaincus d’être la victime. Les gestes tendres finissent en catastrophes, les quiproquos s’accumulent plus vite que la vaisselle sale, et la moindre ampoule à changer peut déclencher une guerre froide de trois jours. Chéri, je veux du Love ! c’est la comédie romantique qu’on n’attendait plus : hilarante, incisive, et terriblement vraie. Écrite et mise en scène par Nilson, interprétée avec une complicité explosive par Nilson et Pauline Le Coq, la pièce dissèque avec bienveillance et mauvaise foi tout ce qui fait que l’amour, c’est compliqué — et pourtant si précieux.Disputes absurdes, non-dits qui s’accumulent, maladresses attendrissantes… Sur la scène intimiste de la Salle Joséphine B., chaque scène provoque des éclats de rire reconnaissables, des coups de coude complices entre voisins de siège, et parfois un sourire un peu gêné du genre « mais c’est nous, ça… » Une pièce taillée pour une soirée en couple, entre amis ou même en solo — pour se rassurer sur le fait qu’on n’est vraiment pas les seuls. 1h20 de comédie de bon goût… mais de très mauvaise foi. ????

Joséphine B, Nantes Nantes 44000



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