CHÉRIR SON VENTRE Ganges

CHÉRIR SON VENTRE

24 rue jeu de ballon Ganges Hérault

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Une journée pour visiter son ventre, le comprendre, le soulager et le chérir.

Souffle, pleine conscience, yoga, mouvement libre, apports théoriques, méditation.

Repas lacto fermenté, cru, mi-cru, végétal et gourmand. .

24 rue jeu de ballon Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 6 76 28 60 06

English :

A day to visit your belly, understand it, relieve it and cherish it.

