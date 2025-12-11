CHÉRIR SON VENTRE Ganges
CHÉRIR SON VENTRE
24 rue jeu de ballon Ganges Hérault
Une journée pour visiter son ventre, le comprendre, le soulager et le chérir.
Souffle, pleine conscience, yoga, mouvement libre, apports théoriques, méditation.
Repas lacto fermenté, cru, mi-cru, végétal et gourmand. .
A day to visit your belly, understand it, relieve it and cherish it.
