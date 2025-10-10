Cherish Menzo Frank Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Cherish Menzo Frank Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement vendredi 10 octobre 2025.

Cherish Menzo Frank

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 22h.

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 18h30. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 18:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-11

Chaque automne durant trois semaines, le Festival actoral invite plus de deux cents artistes français et internationaux à rejoindre Marseille pour s’y produire.

A la fois raccourci de Frankenstein et adjectif signifiant franc , la performance interroge ce que nos monstres disent de nous — et de notre époque.













Vacillante comme un vieux film d’horreur, Frank, la dernière création de Cherish Menzo, mêle rituel, apocalypse et carnaval, un espace où les corps se découvrent, se cassent, se libèrent. Après avoir exploré les figures de l’hypersexualisation et de la matière noire dans les deux premières parties de sa trilogie, Jezebel et Darkmatter, Cherish Menzo la clôt avec Frank.













L’artiste néerlandaise s’attache à l’archétype du monstre, non pas pour l’éloigner ou l’exorciser, mais pour s’en approcher, l’habiter, l’incarner. À la fois raccourci de Frankenstein et adjectif signifiant franc , la performance interroge ce que nos monstres disent de nous — et de notre époque. Portée par les trois voix de Malick Cissé, Mulunesh, Omagbitse Omagbemi et Cherish Menzo la monstruosité devient un langage scénique, un outil de déformation, un prisme pour sonder les représentations du corps noir, du féminin, de l’altérité.

















Distorsion et défiguration sont autant de procédés physiques et visuels venant brouiller les frontières entre l’humain et l’inhumain, entre le familier et l’étrange. Que l’on ne se trompe pas, le monstre n’est pas un ennemi à vaincre mais un miroir déformant, révélateur de nos récits, de nos peurs, de nos exclusions. Il est l’incarnation métaphorique des croyances et des récits qui nous terrifient, nous horrifient, mais aussi nous attirent.

















Cherish Menzo est chorégraphe et danseuse, elle vit et travaille entre Amsterdam et Bruxelles. Après avoir achevé sa formation à Urban Contemporary (JMD) en 2013, un programme de la haute école des arts (HSK) à Amsterdam, elle a dansé dans des productions de Lisbeth Gruwez (THE SEA WITHIN), Jan Martens (any attempt will end in crushed bodies and shattered bones), Nicole Beutler (6: THE SQUARE). Son travail, présent sur les scènes internationales est marqué par un vocabulaire gestuel puissant. L’altération est l’un de ses éléments far, qui a marqué ses trois dernières production JEZEBEL, DARKMATTER et FRANK. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For three weeks every autumn, the Festival actoral invites over two hundred French and international artists to perform in Marseille.

German :

Das Festival actoral lädt jeden Herbst drei Wochen lang über zweihundert französische und internationale Künstler nach Marseille ein, um dort aufzutreten.

Italiano :

Per tre settimane ogni autunno, il Festival Actoral invita oltre duecento artisti francesi e internazionali a esibirsi a Marsiglia.

Espanol :

Durante tres semanas cada otoño, el Festival actoral invita a más de doscientos artistas franceses e internacionales a actuar en Marsella.

