Chers cousins Cirque, clown et musique Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon

Rue Vincent Jézéquel L’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon Finistère
Début : 2025-10-11 16:00:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
2025-10-11
François, Jérémy et Jean-Bernard, grands voyageurs, parcourent le monde pour récolter les secrets de cirque. Leur passion partager ces secrets avec les enfants, leurs futurs « cousins, cousines », dans les règles de l’Art du Cirque. Le spectacle se met en place, au rythme de la batterie en live acrobaties, jonglage, magie… Une énergie débordante !
Spectacle proposé par la Compagnie Pied’Né (Guéméné Penfao).
Public familial. A partir de 3 ans.
Durée 1h + goûter offert.
Rue Vincent Jézéquel L’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 98 28 61 31
