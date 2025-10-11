Chers cousins Cirque, clown et musique Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon

Chers cousins Cirque, clown et musique Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon samedi 11 octobre 2025.

Chers cousins Cirque, clown et musique

Rue Vincent Jézéquel L’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

Date(s) :

2025-10-11

François, Jérémy et Jean-Bernard, grands voyageurs, parcourent le monde pour récolter les secrets de cirque. Leur passion partager ces secrets avec les enfants, leurs futurs « cousins, cousines », dans les règles de l’Art du Cirque. Le spectacle se met en place, au rythme de la batterie en live acrobaties, jonglage, magie… Une énergie débordante !

Spectacle proposé par la Compagnie Pied’Né (Guéméné Penfao).

Informations pratiques

Public familial. A partir de 3 ans.

Durée 1h + goûter offert.

Réservation en ligne. .

Rue Vincent Jézéquel L’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 98 28 61 31

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chers cousins Cirque, clown et musique Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole