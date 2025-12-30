CHERS PARENTS GRAND THEATRE 3T Toulouse

CHERS PARENTS Début : 2026-02-14 à 21:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 4 personnages de Emmanuel Patron & Armelle Patron. Mise en scène Gérard Pinter.L’histoire:« Chers Parents » est une comédie qui parle de la famille, d’amour, d’argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l’impermanence des sentiments, de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31