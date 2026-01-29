Chers parents

Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-07 18:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Comédie d’Emmanuel Patron avec André Dussollier, Miou-Miou et Arnaud Ducret (1h29)

Comédie d’Emmanuel Patron avec André Dussollier, Miou-Miou et Arnaud Ducret (1h29)

Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire… mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime. 6.5 .

Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comedy by Emmanuel Patron with André Dussollier, Miou-Miou and Arnaud Ducret (1:29)

L’événement Chers parents Luynes a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT 37