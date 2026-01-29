Chers parents Luynes
Chers parents Luynes mardi 7 avril 2026.
Chers parents
Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-07 18:30:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Comédie d’Emmanuel Patron avec André Dussollier, Miou-Miou et Arnaud Ducret (1h29)
Comédie d’Emmanuel Patron avec André Dussollier, Miou-Miou et Arnaud Ducret (1h29)
Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire… mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime. 6.5 .
Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Comedy by Emmanuel Patron with André Dussollier, Miou-Miou and Arnaud Ducret (1:29)
L’événement Chers parents Luynes a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT 37
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