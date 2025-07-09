Chers Parents Margny-lès-Compiègne

Chers Parents

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 36 – 36 – 47

36

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Avec plus de 4 ans de triomphe, 900 représentations et 450 000 spectateurs à Paris et en tournée, retrouvez toute l’équipe de Chers Parents pour une 4ème saison en tournée !

Les enfants de la famille Gauthier, Pierre, Jules et Louise s’adorent et aiment profondément leurs parents. Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir les rejoindre d’urgence car ils ont quelque chose de très important à leur annoncer, les trois enfants bouleversés se précipitent craignant le pire. Mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite, et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclats la belle unité familiale… faisant ardemment souhaiter aux trois rejetons ce qu’ils redoutaient le plus en arrivant quelques heures plus tôt !

Chers Parents est une comédie qui parle de la famille, d’amour, d’argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l’impermanence des sentiments, de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants. 36 .

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 30 13 80 contact@letigre.fr

