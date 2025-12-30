CHERS PARENTS THEATRE DE PARIS – SALLE REJANE Paris

CHERS PARENTS Début : 2026-01-02 à 20:30. Tarif : – euros.

CHERS PARENTSAprès 4 ans de succès à Paris et en tournée, avec plus de 450 0000 spectateurs et plus de 900 représentations dans toute la France, l’équipe de Chers Parents revient sur la scène du Théâtre de Paris pour une 5ème saison à partir du 10 septembre 2025 ! « Une comédie inflammable » Le Figaro« Jubilatoire » Le Parisien« Un pur régal » TéléramaLes enfants de la famille Gauthier, Pierre, Jules et Louise, s’adorent et aiment profondément leurs parents. Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir les rejoindre d’urgence, ils ont quelque chose de très important à leur annoncer, les trois enfants bouleversés se précipitent craignant le pire. Mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite, et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclats la belle unité familiale… faisant ardemment souhaiter aux trois rejetons ce qu’ils redoutaient le plus en arrivant quelques heures plus tôt ! « Chers Parents » est une comédie qui parle de la famille, d’amour, d’argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l’impermanence des sentiments, de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants.Nomination meilleure comédie aux Molières 2022Une comédie de Emmanuel Patron & Armelle Patron.Mise en scène : Armelle PATRON, Anne DUPAGNE, Emmanuel PATRONCostumes : Nadia CHMILEWSKYDécor : Edouard LAUGLumière : Laurent BEAL Musique : Michel AMSELLEMIllustration : Sacha FLOCH POLIAKOFFDurée du spectacle : 1h30 sans entracteChers spectateurs, Par mesure de sécurité, La Direction du Théâtre de Paris vous informe que les vestiaires n’acceptent que les vestes, manteaux, parapluies, petits sacs et casques de vélos / motos. Toute personne se présentant avec un bagage (sac à dos, valise) aux dimensions supérieures à 40x30x15 cm se verra refuser l’accès au Théâtre. Par ailleurs, ni les batteries de vélo, ni les trottinettes ne pourront être acceptés. Nous vous remercions de votre compréhension,

THEATRE DE PARIS – SALLE REJANE 15 RUE BLANCHE 75009 Paris 75