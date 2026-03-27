Chers Parents Salle de spectacle Bâtiment 62 Varennes-sur-Allier
Chers Parents Salle de spectacle Bâtiment 62 Varennes-sur-Allier vendredi 24 avril 2026.
Chers Parents
Salle de spectacle Bâtiment 62 1 avenue de la Gare Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Film d’Emmanuel Patron avec André Dussolier, Miou-Miou, Arnaud Ducret
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Salle de spectacle Bâtiment 62 1 avenue de la Gare Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Emmanuel Patron with André Dussolier, Miou-Miou, Arnaud Ducret
L’événement Chers Parents Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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