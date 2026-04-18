Cherval en musique Concert ensemble vocal L’échappée

Eglise Cherval Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Concert de l’ensemble vocal l’échappée dans le cadre de Cherval en Musique à 18h à l’Église Saint-Martin Bruckner, Tallis, Bortnjanski, Saint-Saëns, Victoria, Purcell, Forest… Entrée libre, participation bienvenue au chapeau pour l’embellissement de Cherval

Concert de l’ensemble vocal l’échappée dans le cadre de Cherval en Musique à 18h à l’Église Saint-Martin Bruckner, Tallis, Bortnjanski, Saint-Saëns, Victoria, Purcell, Forest… Entrée libre, participation bienvenue au chapeau pour l’embellissement de Cherval .

Eglise Cherval 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 80 07 30

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English : Cherval en musique Concert ensemble vocal L’échappée

Concert by vocal ensemble l’échappée as part of Cherval en Musique at 6pm in Église Saint-Martin: Bruckner, Tallis, Bortnjanski, Saint-Saëns, Victoria, Purcell, Forest? Free admission, with a contribution to the beautification of Cherval

L’événement Cherval en musique Concert ensemble vocal L’échappée Cherval a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne