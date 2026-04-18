Cherval en musique Concert ensemble vocal L’échappée Cherval
Cherval en musique Concert ensemble vocal L’échappée Cherval samedi 18 avril 2026.
Cherval en musique Concert ensemble vocal L’échappée
Eglise Cherval Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Concert de l’ensemble vocal l’échappée dans le cadre de Cherval en Musique à 18h à l’Église Saint-Martin Bruckner, Tallis, Bortnjanski, Saint-Saëns, Victoria, Purcell, Forest… Entrée libre, participation bienvenue au chapeau pour l’embellissement de Cherval
Concert de l’ensemble vocal l’échappée dans le cadre de Cherval en Musique à 18h à l’Église Saint-Martin Bruckner, Tallis, Bortnjanski, Saint-Saëns, Victoria, Purcell, Forest… Entrée libre, participation bienvenue au chapeau pour l’embellissement de Cherval .
Eglise Cherval 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 80 07 30
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English : Cherval en musique Concert ensemble vocal L’échappée
Concert by vocal ensemble l’échappée as part of Cherval en Musique at 6pm in Église Saint-Martin: Bruckner, Tallis, Bortnjanski, Saint-Saëns, Victoria, Purcell, Forest? Free admission, with a contribution to the beautification of Cherval
L’événement Cherval en musique Concert ensemble vocal L’échappée Cherval a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne