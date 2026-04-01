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Cheval de Pâques Domaine de Parial Névez

Cheval de Pâques Domaine de Parial Névez dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Domaine de Parial

Adresse : 1 bis lieu dit Parial

Ville : 29920 Névez

Département : Finistère

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Névez

Cheval de Pâques

Domaine de Parial 1 bis lieu dit Parial Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Chasse aux oeufs et Ride and run au Domaine de Parial   .

Domaine de Parial 1 bis lieu dit Parial Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 50 88 75 00 

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English : Cheval de Pâques

L’événement Cheval de Pâques Névez a été mis à jour le 2026-04-08 par OTC CCA

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