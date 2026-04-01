Cheval de Pâques Domaine de Parial Névez
Cheval de Pâques Domaine de Parial Névez dimanche 12 avril 2026.
Névez
Cheval de Pâques
Domaine de Parial 1 bis lieu dit Parial Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Chasse aux oeufs et Ride and run au Domaine de Parial .
Domaine de Parial 1 bis lieu dit Parial Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 50 88 75 00
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English : Cheval de Pâques
L’événement Cheval de Pâques Névez a été mis à jour le 2026-04-08 par OTC CCA
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