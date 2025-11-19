CHEVAL PASSION – PARC DES EXPOSITIONS Avignon

CHEVAL PASSION Début : 2026-01-14 à 00:00. Tarif : – euros.

CHEVAL PASSION Billet 1 jour valable du 14 au 18 janvier 2026Ouverture du salon à 9h00Cheval Passion réunit chaque année des milliers de passionnés autour des sports, des activités et des arts équestres. En janvier 2026, la 40ème édition accueille près d’un millier de chevaux, 150 exposants en matériels et équipements pour le cheval et le cavalier, des concours sportifs, des démonstrations et des animations, des masterclass et des conférences. Ardant ambassadeur des arts équestres, Cheval Passion compte plusieurs carrières de spectacle et met en scène des jeunes cavaliers lors de Poney Passion, des artistes confirmés ou débutants au Cabaret équestre et les maestros de la scène internationale au Gala des Crinières d’Or.L’édition anniversaire des 40 ans de Cheval Passion célèbre la transmission : transmission des cultures et des arts équestres, des savoir-faire et du patrimoine, mais aussi de l’amour du cheval. Cheval Passion, c’est 40 ans d’histoires, de rencontres et de passion partagée qui se perpétue de génération en génération…Cheval Passion pour les enfants et les famillesCheval Passion décline différentes activités destinées aux enfants : le spectacle Poney Passion et le CSO Poney pour les compétiteurs, des ateliers et des animations lors des journées pédagogiques pour les écoliers, des jeux et des baptêmes à poney pour tous. Les jeunes visiteurs et leurs parents peuvent aussi assister à des animations et spectacles équestres :•Mercredi 14 janvier à 14H00 : Poney Passion, le concours des spectacles poney (hall A)•Jeudi 15 et vendredi 16 janvier à 13H00 : les spectacles des artistes (Palais A)•Tous les jours, les animations du Cabaret équestre (hall K) à midi et en soirée.Les épreuves sportivesCheval Passion accueille plusieurs épreuves sportives, du niveau départemental à l’échelle internationale : CSO Poney, Concours International d’Équitation de Travail et Tradition FFE-FITE, épreuves d’Équitation Western et Ranch Sorting, Concours de Tri de Bétail (AFEC). Les concours de ‘Monte sans bride’ et l’Open de Pas espagnol sont des épreuves conçues par Cheval Passion.

PARC DES EXPOSITIONS CHEMIN DES FELONS 84000 Avignon 84