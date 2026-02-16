Chevaleresses Promenade de la Digue Nyons
Chevaleresses Promenade de la Digue Nyons vendredi 27 mars 2026.
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27 21:45:00
2026-03-27
Quand le silence éclate et que la parole devient une quête.
C’est l’histoire de ce dont on est capable. Se relever. Etre libre.
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 49 21 63 contact@cddv-vaucluse.com
English :
When silence breaks and speech becomes a quest.
This is the story of what we can do. To stand up. To be free.
