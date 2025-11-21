Chevaleresses Promenade de la Digue Nyons

Chevaleresses

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Scolaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Théâtre en partenariat avec le CDDV du Haut Vaucluse, dans le cadre de Nyons en scène.

Tout public à partir de 14 ans (utilisation de stroboscope, violence sexuelle) Durée 1h15

.

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

English :

Theater in partnership with the CDDV du Haut Vaucluse, as part of Nyons en scène.

Suitable for ages 14 and up (use of stroboscope, sexual violence) Running time: 1h15

