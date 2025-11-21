Chevaleresses Promenade de la Digue Nyons
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
Théâtre en partenariat avec le CDDV du Haut Vaucluse, dans le cadre de Nyons en scène.
Tout public à partir de 14 ans (utilisation de stroboscope, violence sexuelle) Durée 1h15
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
English :
Theater in partnership with the CDDV du Haut Vaucluse, as part of Nyons en scène.
Suitable for ages 14 and up (use of stroboscope, sexual violence) Running time: 1h15
