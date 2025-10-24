Chevalet d’or 2026 Cernay

Chevalet d’or 2026

Sélection de peintres et sculpteurs de toutes inspirations, de tous horizons.

Imaginé comme une véritable promenade culturelle pour petits et grands dans une ambiance chaleureuse, le chevalet d’or est une invitation à découvrir des artistes amateurs ou professionnels de tous horizons ( sculpteurs, peintres, photographes…). C’est en flânant dans cet univers créatif, que le public peut admirer la qualité des œuvres présentées. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr

English :

Selection of painters and sculptors of all inspirations, from all horizons.

German :

Auswahl von Malern und Bildhauern aller Inspirationen und Hintergründe.

Italiano :

Selezione di pittori e scultori di tutte le ispirazioni e di tutti gli orizzonti.

Espanol :

Selección de pintores y escultores de todas las inspiraciones, de todos los horizontes.

