Chevalier de l’Hiver, Archives municipales, Boulogne-sur-Mer

Chevalier de l’Hiver Jeudi 26 février, 14h30 Archives municipales Pas-de-Calais

Pour réserver, contactez les Archives municipales au 03.91.90.01.10 ou par mail à archives@ville-boulogne-sur-mer.fr

À partir de 6 ans

3.50€/enfant (-16 ans) et gratuit pour un accompagnant

5€ (+16 ans)

Accessibilité PMR

Archives municipales 11 rue de Bertinghen 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « mailto:archives@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]

Crée ton blason de chevalier en t’inspirant des différentes armoiries conservées.