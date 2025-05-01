Chevalier Farceur – comédie pour enfants À LA FOLIE THEATRE PARIS 11
Chevalier Farceur – comédie pour enfants À LA FOLIE THEATRE PARIS 11 mercredi 11 mars 2026.
C’est décidé, la
princesse Mélanie et le chevalier Fred vont se marier ! Tandis que la princesse
s’active pour préparer le mariage, le chevalier s’amuse à lui faire des farces.
Quel coquin ce chevalier !
La sorcière
Gribouillis a tout entendu et décide de ruiner le mariage. Une seule solution
pour arriver à ses fins : voler le papillon magique de la princesse ! Elle
pourra ainsi lui demander d’exaucer tous ses vœux les plus abominables…
La princesse et le
chevalier sont désemparés. Le papillon a disparu !
Avec l’aide des
enfants, ils doivent mener l’enquête et récupérer le papillon avant qu’il ne
soit trop tard…
Presse :
Le Parisien :
« Un spectacle drôle et surtout très interactif, voici de quoi ravir les
enfants dès 3 ans. »
Version Femina :
« Un vrai spectacle de gags et d’épées. »
Lamuse : « La
recette fonctionne ici très bien. »
Du mercredi 06 mai 2026 au dimanche 10 mai 2026 :
mercredi, samedi, dimanche
de 16h00 à 16h50
Du lundi 27 avril 2026 au dimanche 03 mai 2026 :
vendredi, samedi, dimanche
de 16h00 à 16h50
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 10h30 à 11h20
Du lundi 20 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :
samedi, dimanche
de 16h00 à 16h50
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 11h20
Du mercredi 11 mars 2026 au dimanche 19 avril 2026 :
mercredi, samedi, dimanche
de 16h00 à 16h50
payant
Tarifs :
Adulte : 16€
Enfant : 12€
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 9 ans.
À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11
