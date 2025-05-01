Chevalier Farceur – comédie pour enfants À LA FOLIE THEATRE PARIS 11

C’est décidé, la

princesse Mélanie et le chevalier Fred vont se marier ! Tandis que la princesse

s’active pour préparer le mariage, le chevalier s’amuse à lui faire des farces.

Quel coquin ce chevalier !

La sorcière

Gribouillis a tout entendu et décide de ruiner le mariage. Une seule solution

pour arriver à ses fins : voler le papillon magique de la princesse ! Elle

pourra ainsi lui demander d’exaucer tous ses vœux les plus abominables…

La princesse et le

chevalier sont désemparés. Le papillon a disparu !

Avec l’aide des

enfants, ils doivent mener l’enquête et récupérer le papillon avant qu’il ne

soit trop tard…

Presse :

Le Parisien :

« Un spectacle drôle et surtout très interactif, voici de quoi ravir les

enfants dès 3 ans. »

Version Femina :

« Un vrai spectacle de gags et d’épées. »

Lamuse : « La

recette fonctionne ici très bien. »

Du mercredi 06 mai 2026 au dimanche 10 mai 2026 :

mercredi, samedi, dimanche

de 16h00 à 16h50

Du lundi 27 avril 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 16h00 à 16h50

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10h30 à 11h20

Du lundi 20 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 16h00 à 16h50

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h20

Du mercredi 11 mars 2026 au dimanche 19 avril 2026 :

mercredi, samedi, dimanche

de 16h00 à 16h50

payant

Tarifs :

Adulte : 16€

Enfant : 12€

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 9 ans.

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11

https://folietheatre.com/ +33143551480 https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



