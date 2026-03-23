Chevauchée de Cavaliers et Meneurs Hangar sortie du village coté leval Petitefontaine

Chevauchée de Cavaliers et Meneurs

Hangar sortie du village coté leval 1 Rue du Lac Petitefontaine Territoire de Belfort

Tarif : 11 – 11 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Les Attelages du Lion organisent la chevauchée des cavaliers et meneurs en attelage au départ de Petitefontaine . Hangar sortie du village à droite en allant sur Leval. Le parcours est balisé et adapté. Restauration et buvette sur place dans une ambiance sympathique. Vaccinations et assurances obligatoires. Règlement à l’ordre de Les attelages du Lion .

Hangar sortie du village coté leval 1 Rue du Lac Petitefontaine 90360 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 70 55

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English : Chevauchée de Cavaliers et Meneurs

L’événement Chevauchée de Cavaliers et Meneurs Petitefontaine a été mis à jour le 2026-03-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)