Chevauchée de Cavaliers et Meneurs Hangar sortie du village coté leval Petitefontaine
Chevauchée de Cavaliers et Meneurs Hangar sortie du village coté leval Petitefontaine dimanche 12 avril 2026.
Chevauchée de Cavaliers et Meneurs
Hangar sortie du village coté leval 1 Rue du Lac Petitefontaine Territoire de Belfort
Tarif : 11 – 11 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Les Attelages du Lion organisent la chevauchée des cavaliers et meneurs en attelage au départ de Petitefontaine . Hangar sortie du village à droite en allant sur Leval. Le parcours est balisé et adapté. Restauration et buvette sur place dans une ambiance sympathique. Vaccinations et assurances obligatoires. Règlement à l’ordre de Les attelages du Lion .
Hangar sortie du village coté leval 1 Rue du Lac Petitefontaine 90360 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 70 55
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English : Chevauchée de Cavaliers et Meneurs
L’événement Chevauchée de Cavaliers et Meneurs Petitefontaine a été mis à jour le 2026-03-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)