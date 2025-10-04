CHEVAUCHEES DE LA BLANQUETTE 2025 Couiza

CHEVAUCHEES DE LA BLANQUETTE 2025 Couiza samedi 4 octobre 2025.

CHEVAUCHEES DE LA BLANQUETTE 2025

Couiza Aude

Tarif : 75 – 75 – 60 EUR

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Aux portes de la Haute-vallée de l’Aude,

Couiza et son château des Ducs de Joyeuse accueillera la 3ème édition des Chevauchées de la Blanquette.

Les cavaliers pourront profiter de paysages grandioses et des panoramas sur les Pyrénées

en passant par des villages au patrimoine exceptionnel.

Les producteurs locaux seront là pour faire déguster et apprécier leurs vins tranquilles et effervescents.

De10hà13h: Accueil des cavaliers et chevaux à l‘espace R.Capdeville à COUIZA(repas tiré du sac)

-Départ libre sur un tracé de 20km, passant par Montazels, Antugnac et Conilhac.

-19h30: Dégustation, apéritif et repas à la salle R.Capdevillede COUIZA, animation musicale par le groupe local LES POP’YET.

Nuitée: Espace avec sanitaires sur les bords d’Aude de l’espace Capdeville pour campement et paddocks (prévoir son matériel de campementet de clôture, eau à disposition, foin sur réservation en supplément)

Inscription avant le lundi 29 septembre

Pour des raisons de logistique, nous ne pourrons pas accueillir plus de 50 chevaux

Couiza 11190 Aude Occitanie +33 6 40 43 76 23 audechevalnature@hotmail.com

English :

At the gateway to the Upper Aude Valley,

Couiza and its Château des Ducs de Joyeuse will host the 3rd edition of the Chevauchées de la Blanquette.

Riders will enjoy breathtaking scenery and panoramic views of the Pyrenees

passing through villages of exceptional heritage.

Local producers will be on hand to offer tastings of their still and sparkling wines.

10 a.m.-1 p.m.: Welcome for riders and horses at Espace R. Capdeville in COUIZA (packed lunch)

-Free departure on a 20km route, passing through Montazels, Antugnac and Conilhac.

-7:30pm: Tasting, aperitif and meal at the Salle R. Capdeville in COUIZA, with musical entertainment by local group LES POP?YET.

Overnight stay: Area with sanitary facilities on the banks of the Aude at Espace Capdeville for camping and paddocks (bring your own camping and fencing equipment, water available, hay available on reservation at extra cost)

Registration before Monday September 29

For logistical reasons, we will not be able to accommodate more than 50 horses

German :

An den Toren des Hochtals der Aude,

Couiza und sein Schloss der Ducs de Joyeuse die dritte Ausgabe der Chevauchées de la Blanquette aus.

Die Reiter können grandiose Landschaften und Panoramablicke auf die Pyrenäen genießen

vorbei an Dörfern mit einem außergewöhnlichen Kulturerbe.

Die lokalen Weinproduzenten werden ihre stillen Weine und Schaumweine zur Verkostung und zum Genuss anbieten.

Von 10.00 bis 13.00 Uhr: Empfang der Reiter und Pferde im Espace R. Capdeville in COUIZA (Essen aus dem Rucksack)

-Freie Fahrt auf einer 20 km langen Strecke, die durch Montazels, Antugnac und Conilhac führt.

-19:30 Uhr: Verkostung, Aperitif und Essen im Saal R. Capdeville in COUIZA, musikalische Unterhaltung durch die lokale Gruppe LES POP?YET.

Übernachtung: Platz mit Sanitäranlagen am Ufer der Aude im Raum Capdeville für Lager und Paddocks (Lager- und Zaunmaterial mitbringen, Wasser zur Verfügung, Heu auf Vorbestellung gegen Aufpreis)

Anmeldung vor Montag, dem 29. September

Aus logistischen Gründen können wir nicht mehr als 50 Pferde aufnehmen

Italiano :

Alle porte della Haute Vallée de l’Aude,

Couiza e il suo Château des Ducs de Joyeuse ospiteranno la terza edizione delle Chevauchées de la Blanquette.

I ciclisti potranno approfittare di scenari mozzafiato e di viste panoramiche sui Pirenei, attraversando villaggi dal patrimonio eccezionale

attraversando villaggi dal patrimonio eccezionale.

I produttori locali saranno a disposizione per offrire degustazioni dei loro vini fermi e spumanti.

Dalle 10 alle 13: accoglienza di cavalieri e cavalli presso l’Espace R. Capdeville a COUIZA (pranzo al sacco)

-Partenza libera su un percorso di 20 km, passando per Montazels, Antugnac e Conilhac.

-ore 19.30: Degustazione, aperitivo e pasto presso la Salle R. Capdeville di COUIZA, con intrattenimento musicale del gruppo locale LES POP?YET.

Pernottamento: area con servizi igienici sulle rive dell’Aude presso l’Espace Capdeville per campeggio e paddock (portare l’attrezzatura da campeggio e da recinzione, acqua a disposizione, fieno su prenotazione a pagamento)

Iscrizioni entro lunedì 29 settembre

Per motivi logistici, non potremo ospitare più di 50 cavalli

Espanol :

A las puertas del Alto Valle del Aude,

Couiza y su Château des Ducs de Joyeuse acogerán la 3ª edición de las Chevauchées de la Blanquette.

Los jinetes podrán disfrutar de paisajes impresionantes y vistas panorámicas de los Pirineos

pasando por pueblos con un patrimonio excepcional.

Los productores locales ofrecerán degustaciones de sus vinos tranquilos y espumosos.

De 10:00 a 13:00: Acogida de jinetes y caballos en el Espace R. Capdeville de COUIZA (almuerzo para llevar)

-Salida libre por un recorrido de 20 km, pasando por Montazels, Antugnac y Conilhac.

-19h30: Degustación, aperitivo y comida en la Sala R. Capdeville de COUIZA, amenizada musicalmente por el grupo local LES POP?YET.

Pernoctación: Zona con instalaciones sanitarias a orillas del Aude en el Espace Capdeville para acampada y paddocks (traiga su material de acampada y vallado, agua disponible, heno disponible previa reserva con coste adicional)

Inscripción antes del lunes 29 de septiembre

Por razones logísticas, no podremos acoger a más de 50 caballos

