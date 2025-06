Chevaux et Passions du Sud – Place des Arènes Soustons 9 juillet 2025 21:30

Landes

Chevaux et Passions du Sud Place des Arènes Arènes Soustons Landes

Début : 2025-07-09 21:30:00

fin : 2025-07-09 23:00:00

2025-07-09

Chevaux & Passions du Sud, une invitation au voyage où l’homme et le cheval ne font qu’un !

Les Arènes de Soustons accueillent le spectacle Chevaux et Passions du Sud chaque été afin de faire connaître les traditions landaises et mettre en valeur l’art équestre ibérique.

1h30 d’émotion pour petits et grands, en immersion totale entre notre Sud-Ouest et l’Espagne !

Billetterie dans les 7 agences de l’Office de Tourisme Landes Atlantique Sud .

Place des Arènes Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : Chevaux et Passions du Sud

A show of Equestrian Art and Landes Race with 10 Horses, 10 Cabestros, Landes traditions

A show full of emotions for the whole family.

1h30 of family show in the respect of the cattle.

German : Chevaux et Passions du Sud

Ein Spektakel der Reitkunst und des Landaise-Rennens mit 10 Pferden, 10 Cabestros, den Traditionen der Landaise

Eine Show voller Emotionen für die ganze Familie.

1,5 Stunden Familienshow mit Respekt vor dem Vieh.

Italiano :

Chevaux & Passions du Sud, un invito a viaggiare dove uomo e cavallo sono una cosa sola!

Ogni estate, l’Arena di Soustons ospita lo spettacolo Chevaux et Passions du Sud (Cavalli e Passioni del Sud), ideato per far conoscere le tradizioni della regione delle Landes e mostrare l’arte equestre iberica.

1h30 di emozioni per tutti!

Espanol : Chevaux et Passions du Sud

Un espectáculo de Arte Ecuestre y Carreras Landesas con 10 Caballos, 10 Cabestros y tradiciones Landesas

Un espectáculo lleno de emoción para toda la familia.

1h30 de entretenimiento familiar con respeto al ganado.

