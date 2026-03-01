Chez Albert Focus Imprimante 3D Espace Boris Vian Montluçon
Chez Albert Focus Imprimante 3D Espace Boris Vian Montluçon mercredi 11 mars 2026.
Chez Albert Focus Imprimante 3D
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 15:00:00
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
On explore, on teste, on apprend et on regarde le monde avec curiosité.
.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We explore, we test, we learn and we look at the world with curiosity.
L’événement Chez Albert Focus Imprimante 3D Montluçon a été mis à jour le 2026-03-02 par Montluçon Tourisme