Chez Albert Focus Imprimante 3D Espace Boris Vian Montluçon

Chez Albert Focus Imprimante 3D

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

On explore, on teste, on apprend et on regarde le monde avec curiosité.

.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We explore, we test, we learn and we look at the world with curiosity.

L’événement Chez Albert Focus Imprimante 3D Montluçon a été mis à jour le 2026-03-02 par Montluçon Tourisme