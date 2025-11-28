Le 28 novembre à partir de 20h30, Barbara Butch investit le Petit Palais pour une soirée exceptionnelle, en partenariat avec HBO Max.

Icône queer, DJ, se définissant comme « ambassadrice d’une joie contagieuse », Barbara Butch présente Chez Barbara et transforme le Petit Palais en un immense espace de fête, où l’art, la musique et la création dialoguent dans un même esprit de célébration, d’inclusion, de liberté et de résilience. Au sein de la galerie 1900 du musée, le public découvrira un décor inédit mêlant à l’architecture patrimoniale les univers emblématiques des séries cultes de HBO.

Entourée d’Habibi Sly et de Camille Doe, Barbara Butch orchestrera un set exclusif pour ce dancefloor géant plaçant la nuit sous le signe de la joie collective.

Cet événement exceptionnel sera aussi l’occasion pour l’artiste de dévoiler en exclusivité une version française inédite du hit queer de Trixie Mattel, produite spécialement pour HBO Max, en hommage à ses séries cultes.

Chez Barbara ouvre une collaboration exceptionnelle avec Barbara Butch qui devrait se poursuivre en 2026 avec d’autres rendez-vous mêlant arts, musique et performances.

Informations pratiques Vendredi 28 novembre, à partir de 20 h 30

Line Up : Bingo Drag avec Elips, Paloma et Big Bertha puis sets d’Habibi Sly, Camille Doe et Barbara Butch

Le Petit Palais accueille « Chez Barbara »,

une soirée exceptionnelle imaginée par Barbara Butch, en partenariat avec HBO Max.

Le vendredi 28 novembre 2025

de à

payant

25 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-28T01:00:00+01:00

fin : 2025-11-29T00:59:59+01:00

Date(s) : 2025-11-28T00:00:00+02:00_2025-11-28T23:59:00+02:00

Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris