Chez Chouchou kermesse Chez Chouchou Quimperlé

Chez Chouchou 10 Rue Savary Quimperlé Finistère

Début : 2025-07-05 15:00:00

fin : 2025-07-06 01:00:00

2025-07-05

Venez passer un moment convivial en famille et entre amis lors de notre kermesse, en partenariat avec l’association des commerçants de Quimperlé !

Au programme

– Des jeux en extérieur pour tous les âges

– Dégustation de délicieuses pitas faites par nos soins

– Crêpes sucrées préparées par Bigoud’n’love

– Maquillage pour petits et grands

– Animation musicale avec le groupe Jacob et Delafon

Et bien d’autres surprises, grâce à notre partenariat avec Ricard !

Ne manquez pas cette journée festive, remplie de joie et de bonne humeur ! .

Chez Chouchou 10 Rue Savary Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 63

