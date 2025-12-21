Chez Fraise alimentation & développement durable, Buzançais

Chez Fraise alimentation & développement durable

Découvrir le monde de l’alimentation durable de manière ludique et éducative à travers 17 ateliers et 6 panneaux conçus pour petits et grands, Discutez, échangez autour du goûter avec une chercheuse.

La Communauté de Communes Val de l’Indre Brenne vous invite à découvrir le monde de l’alimentation durable de manière ludique et éducative.

Dans l’après-midi, autour d’un GOÛTER SCIENTIFIQUE Laura Verdelli, maître de conférences en composition urbaine et projet d’aménagement au laboratoire CITERES, interviendra pour parler du projet Équité alimentaire et projets alimentaires de territoire Région Centre TAMIL Nadu (Inde), regards croisés. qui illustre de manière concrète la nécessité de repenser l’agriculture de demain et nos habitudes alimentaires.

Action réalisée pour la Communauté de Communes Val de l’Indre Brenne par la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture et le pôle SAPS de l’université de Tours avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire et Enedis. .

Rue des Écoles Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 86 07 94

