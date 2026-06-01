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Chez Georges, Chez Georges1 hameau du Courtelin, Connigis

Chez Georges, Chez Georges1 hameau du Courtelin, Connigis

Chez Georges, Chez Georges1 hameau du Courtelin, Connigis vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Chez Georges1 hameau du Courtelin

Adresse : 02330 Connigis

Ville : 02330 Connigis

Département : Aisne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Chez Georges Vendredi 5 juin, 15h00 Chez Georges1 hameau du Courtelin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

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