Chez Georges, Chez Georges1 hameau du Courtelin, Connigis

Chez Georges Vendredi 5 juin, 15h00 Chez Georges1 hameau du Courtelin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

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Découverte de l’activité du maraichage bio

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