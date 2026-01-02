Chez la p’tite Suzanne, café associatif basé sur des valeurs de partage et de solidarité ! Chez la p’tite Suzanne Lanans

Chez la p’tite Suzanne, café associatif basé sur des valeurs de partage et de solidarité !

Chez la p’tite Suzanne 11 Grande Rue Lanans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 17:30:00

fin : 2026-04-24 23:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

Chez la p’tite Suzanne est un café associatif qui aime partager dans la bonne humeur les compétences de ses adhérents.

Nous proposons des ateliers de réparations de vélo, de fabrication de produits zéro déchets ou de furoshiki, de l’initiation à la vannerie, de réparation de vêtements …

Nous organisons des sorties et des activités pour adultes, enfants et famille dans une ambiance conviviale.

Notre café dispose d’une salle de bar/restauration, d’une salle de lecture ou d’activité et d’une salle de cinéma (pas encore opérationnelle). Notre café est équipé de toilettes pour personnes à mobilité réduite. .

Chez la p'tite Suzanne 11 Grande Rue Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 77 45 Chezlaptitesuzanne@gmail.com

