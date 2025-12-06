Chez la p’tite Suzanne fête l’engagement et ses 10 ans rue de la mairie Lanans
rue de la mairie Salle des fêtes Lanans Doubs
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
2025-12-06
L’engagement citoyen, cette force qui fait vivre les villages, bouger les lignes est au centre du théâtre le cani de la compagnie du punk à mouton pour célébrer les 10 ans de Chez la P’tite Suzanne.
Café associatif aux valeurs de solidarité, d’entraide et de partage. .
rue de la mairie Salle des fêtes Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 77 45 chezlaptitesuzanne@gmail.com
