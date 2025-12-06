Chez la p’tite Suzanne fête l’engagement et ses 10 ans rue de la mairie Lanans

Chez la p’tite Suzanne fête l’engagement et ses 10 ans

L’engagement citoyen, cette force qui fait vivre les villages, bouger les lignes est au centre du théâtre le cani de la compagnie du punk à mouton pour célébrer les 10 ans de Chez la P’tite Suzanne.

Café associatif aux valeurs de solidarité, d’entraide et de partage. .

rue de la mairie Salle des fêtes Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 77 45 chezlaptitesuzanne@gmail.com

