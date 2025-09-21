Chez le Poët Jeannot Chez Jeannot Montpellier
Chez le Poët Jeannot Dimanche 21 septembre, 13h00 Chez Jeannot Hérault
Entrée libre
Début : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00
Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00
Chez Jeannot à Figuerolles, Montpellier (34).
Avec Pierre Diaz, Elisabeth Gavalda, Jean-Pierre Jullian, Daniel Malavergne.
Chez Jeannot Montpellier Figuerolles Montpellier 34060 Centre Hérault Occitanie
Une après-midi musicale à Montpellier…