Chez Lili fête ses 5 ans Chez Lili Le Havre

Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre Seine-Maritime

Chez Lili fête ses 5 ans !

Save the date du 11 au 13 septembre

5 ans déjà qu’on vous sert des verres, des huîtres, des concerts, du soleil et du vent, des soirées au soleil couchant…

Alors on s’est dit qu’il fallait marquer le coup. Et pour ça rien de mieux qu’une belle fête. Mieux trois jours de fête !

Au programme

– des concerts avec les habitués de Lili (et quelques invités surprises)

– des tickets à gratter avec plein de cadeaux

– une offre food aux petits oignons

– et d’autres surprises qu’on garde encore un peu pour nous…

Bref, on a hâte.

Bloquez les dates, invitez vos ami·es et préparez vous ça va être top. .

