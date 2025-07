Chez Margaux fête ses 2 ans Nogent-le-Rotrou

Début : 2025-07-12 17:00:00

fin : 2025-07-12 02:00:00

2025-07-12

Chez Margaux fait sa soirée d’anniversaire pour ses 2 ans le samedi 12 juillet 2025 !

Tenue blanche obligatoire pour venir fêter, danser et festoyer avec la présence de DJ PIK & NIK.

Tombola avec 3 lots à gagner !

Sur réservation au 02 37 37 27 14 | plus d’infos sur https://bar-chezmargaux.com/ .

42 Rue de Sully Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 27 14

English :

Chez Margaux is celebrating its 2nd birthday on Saturday, July 12, 2025!

White dress is mandatory to come celebrate, dance and feast.

German :

Chez Margaux feiert am Samstag, den 12. Juli 2025, eine Geburtstagsparty zum zweijährigen Bestehen!

Weiße Kleidung ist Pflicht, um mitzufeiern, zu tanzen und zu schlemmen.

Italiano :

Chez Margaux festeggia il suo 2° compleanno sabato 12 luglio 2025!

L’abito bianco è obbligatorio per venire a festeggiare, ballare e banchettare.

Espanol :

Chez Margaux celebra su segundo cumpleaños el sábado 12 de julio de 2025

Es obligatorio vestir de blanco para venir a celebrar, bailar y festejar.

