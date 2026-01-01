Chez Odette invite #3 Sous la terre, les tuber Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Chez Odette invite #3 Sous la terre, les tuber

4 Rue du Pressoir Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Début : 2026-01-31 19:00:00

On ne s’arrête plus c’est au tour de Martin @domainehouette, producteur de truffes, de passer à la casserole d’Odette !

A la veille des salons, quoi de mieux qu’un joli menu autour de la truffe ?

Mais qui dit truffe ne dit pas forcément apparats de chichi inaccessibles et intimidants !

On la cuisine avec ses cousines les tubers de sous la terre !

Vous connaissez le principe à vos marques, prêts…réservez ! 55 .

English :

We’re not stopping: it’s Martin @domainehouette’s turn in Odette’s saucepan!

On the eve of the trade shows, what could be better than a lovely truffle menu?

You know the drill: on your marks, get set, book!

