Chez Oz – Au jardin des comptines Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 00:00 – 17:30

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 8

Dans le cadre des Nuits de la lectureSpectacle par Oz & TwalIl y a mille mondes dans un jardin, à chacun d’inventer le sien ! Visitez le jardin d’Oz, avec des chansons autour des petites bêtes, de la météo, des légumes… à piocher, à deviner et à partager. Et si le loup y était ? On l’invitera à fredonner !

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/