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Chez Oz – Au jardin des comptines, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Chez Oz – Au jardin des comptines, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Chez Oz – Au jardin des comptines, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes samedi 9 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Floresca Guépin

Adresse : 15 rue de la Haluchère

Ville : 44319 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Chez Oz – Au jardin des comptines Samedi 9 mai, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Spectacle par Oz & Twal
Il y a mille mondes dans un jardin, à chacun d’inventer le sien ! Visitez le jardin d’Oz, avec des chansons autour des petites bêtes, de la météo, des légumes… à piocher, à deviner et à partager. Et si le loup y était ? On l’inviterait à fredonner !

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Spectacle par Oz & Twal

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