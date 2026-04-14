Chez Oz – Au jardin des comptines, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Chez Oz – Au jardin des comptines Samedi 9 mai, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Spectacle par Oz & Twal

Il y a mille mondes dans un jardin, à chacun d’inventer le sien ! Visitez le jardin d’Oz, avec des chansons autour des petites bêtes, de la météo, des légumes… à piocher, à deviner et à partager. Et si le loup y était ? On l’inviterait à fredonner !

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Spectacle par Oz & Twal