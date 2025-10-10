Chez POUMAYOU Saint-Michel-de-Montaigne
Chez POUMAYOU Saint-Michel-de-Montaigne vendredi 10 octobre 2025.
Chez POUMAYOU
Rue de la Boétie Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Un apéro original, un repas agrémenté sous les regard des portraits du PMU expo de Robert Keramsi et une soirée improvisée, pleine de surprises orchestrée par Zoro Zoraï !!
Restauration sur place sur réservation au 06-10-09-19-57 .
Rue de la Boétie Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 09 19 57
