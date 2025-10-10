Chez POUMAYOU Saint-Michel-de-Montaigne

Rue de la Boétie Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Un apéro original, un repas agrémenté sous les regard des portraits du PMU expo de Robert Keramsi et une soirée improvisée, pleine de surprises orchestrée par Zoro Zoraï !!

Restauration sur place sur réservation au 06-10-09-19-57 .

Rue de la Boétie Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 09 19 57

