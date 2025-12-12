CHEZ RAYMONDE – Essaion de Paris Paris

CHEZ RAYMONDE Début : 2026-06-04 à 20:50. Tarif : – euros.

A Plouzermec, c’est la révolution, les deux tauliers du fameux bar Chez Raymonde risquent de se faire exproprier, et tout ça pour un parking !Jasper et Romuald tiennent joyeusement leur rade Chez Raymonde, repère des poètes et révoltés. Harmonie mise à mal lorsque Loïc Le Guezennec, Maire très conservateur de Plouzermec, lance le projet d’extension du parking du centre commercial, et par voie de conséquence, la démolition du bistrot.Mais c’est sans compter sur Gigi, michtonneuse féministe, Cloarec, le pianiste bègue, Grand Gwen l’apprenti comédien qui vont venir prêter main forte et, entre roublardises et manigances, tout faire pour aider les deux compères. On y croisera aussi dans ce rade Mme Le Guezennec en plein yoga, un vrai truand, son fils et sa poule et tout ça , dans un petit village d’irréductibles bretons.Comédie loufoqueDurée : 80 mnAuteur : Julie AllainmatMise en scène : Julie AllainmatDistribution : En alternance : Philippe Catoire, Dominique Ratonnat, Laure Sagols, Olivier Balu, Jean-Cyprien Chenberg, Vincent Violette, Margareta Bluet, Jean Jacques Nervest, Djahîz Gil, Julie Allainmat, Chacha, Thomas Sagols La pièce rassemble dix comédiens qui donnent vie à une galerie de personnages très variés. Le rythme est soutenu et l’humour bien présent (…) On navigue entre satire politique, comédie sociale et esprit de troupe(…) Un spectacle drôle vivant, ancré dans l’air du temps. Arts Culture Evasions Un très bon moment de théâtre avec beaucoup de rires. Chez Raymonde a ce petit gout du terroir se jouant des clichés. Avignon et moi. On croit à ces personnages (..) incarnés avec affection et précision. La mise en scène, vive et généreuse, joue des codes du vaudeville et de la fable sociale sans jamais se départir d’une tendresse pour ses personnages. L’horizon et l’infini Entre répliques savoureuses, bonne humeur communicative, complicité affichée et protagonistes aussi attachants(es) que déjantés(es), Chez Raymonde vous fera passer un moment réjouissant dans lequel l’humour, politesse du désespoir, est de toute évidence l’arme la plus affutée pour parler du monde qui nous entoure La Revue du spectacle C’est enlevé et joyeux, truffé de gags, de bons mots et de refrains entraînants. Le texte brasse les thèmes et se met au goût du jour. Et l’on passe dans la salle en sursis de Chez Raymonde un moment plaisant agrémenté de la musique parfaite de Djahîz Gil. Froggy’s delight

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75