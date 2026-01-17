Chiara Oliver en concert à Paris pour la première fois Pan Piper Paris Paris

Artiste montante de la scène pop internationale, Chiara Oliver séduit par une musique sincère et émotive, portée par une voix délicate et une écriture profondément authentique.

Entre pop moderne et atmosphères intimes, ses titres créent une connexion unique avec le public.

Ce premier concert parisien au Pan Piper sera l’occasion de découvrir – ou redécouvrir – son univers sensible et captivant lors d’une date unique à Paris.

Chiara Oliver sera en concert le 25 avril 2026 au Pan Piper à Paris pour une date exceptionnelle.

Le samedi 25 avril 2026

de 19h30 à 22h30

payant

À partir de 30,80 euros.

Tout public.

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

