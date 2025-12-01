Chiara Viola Jazz Christmas Quintet Le Son de la Terre PARIS 05
Chiara Viola Jazz Christmas Quintet Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 20 décembre 2025.
Plongez dans l’univers scintillant des fêtes. Ce quintette, guidé par la voix de Chiara Viola, fait revivre les atmosphères des grands films américains de Noël, grâce à un répertoire de standards intemporels et Christmas Carols.
Chiara Viola – chant
Nicolas Thomas – vibraphone
Daniel Gassin – piano
Fabricio Nicolas Garcia- Contrebasse
Malte Arndal – batterie
Là où la magie de fêtes rencontre le swing, au coeur de Paris.
Le samedi 20 décembre 2025
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05