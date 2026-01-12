Chibertrail Stade Orok Bat Anglet

Chibertrail

Stade Orok Bat 1 allée Orok Bat Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Du coureur accompli ayant envie de lancer sa saison, au sportif amateur désireux de découvrir la forêt de Chiberta, tout le monde est le bienvenu ! Il y a forcément une épreuve pour vous lors de cette 9ème édition du Chibertrail !

Le village de départ arrivée se situe au complexe Orok Bat (quartier Blancpignon).

Vestiaires et douches mis à disposition pour l’après course.

Programme

8h Marche 8 km

9h Chibertrail 15 km individuel et relais (5+10 km)

9h05 Joélettes

11h30 Chibertrail ttiki (6-16 ans)

14h Chibertrail 2 10 km individuel

16h AFTer .

Stade Orok Bat 1 allée Orok Bat Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

