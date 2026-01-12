Chibertrail Stade Orok Bat Anglet
Chibertrail Stade Orok Bat Anglet dimanche 22 février 2026.
Chibertrail
Stade Orok Bat 1 allée Orok Bat Anglet Pyrénées-Atlantiques
Du coureur accompli ayant envie de lancer sa saison, au sportif amateur désireux de découvrir la forêt de Chiberta, tout le monde est le bienvenu ! Il y a forcément une épreuve pour vous lors de cette 9ème édition du Chibertrail !
Le village de départ arrivée se situe au complexe Orok Bat (quartier Blancpignon).
Vestiaires et douches mis à disposition pour l’après course.
Programme
8h Marche 8 km
9h Chibertrail 15 km individuel et relais (5+10 km)
9h05 Joélettes
11h30 Chibertrail ttiki (6-16 ans)
14h Chibertrail 2 10 km individuel
16h AFTer .
Stade Orok Bat 1 allée Orok Bat Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
